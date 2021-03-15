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Son dakika: 2 PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a  geçmek isteyen, 2 PKK' lı terörtist yakalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: 2 PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Gözaltına alınan 2 PKK 'lıdan A.Y.'nin, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma', E.A.,'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanması olduğu bildirildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1'nci derece askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler askeri bölgeye düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada A.Y'nin 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma, suçlarından, E.A'nın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı öğrenildi.

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