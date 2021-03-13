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Haberler Galeri İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ikinci hafta sonunu geçiren vatandaşlar, önümüzdeki hafta hangi illerde kısıtlamaların değişeceğini merak ediyor. Bu kapsamda il il vaka sayısı ön plana çıkıyor. İllere göre risk durumu haritasında yer alan verilere göre, kısıtlamaların hangi illerde uygulanacağı belli olacak. Peki, 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre risk durumu haritası yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 11:22
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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

İllere göre risk durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Türkiye'de kısıtlamasız ikinci hafta sonu yaşanıyor. Başkan Erdoğan, iki haftada bir illerin durumuna göre kısıtlamalarda değişiklik olacağını bildirmişti. Bu süreçte ikinci süreç başlıyor. Kısıtlamaların hangi illerde değişeceğini gösteren liste Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Peki, 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre risk durumu haritası yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

6-12 MART İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

İllere göre risk durumu haritası, Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak riskli iller listesi henüz belli olmadı. 6-12 Mart tarihli il il vaka sayısının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Bugün içerisinde açıklanması beklenen 6-12 Mart illere göre risk durumu haritası ile birlikte, önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta süreyle geçerli olacak düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller de belli olacak. Liste yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 834 oldu.

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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

Son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.