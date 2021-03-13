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İllere göre risk durumu: 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Kısıtlamasız ikinci hafta sonunu geçiren vatandaşlar, önümüzdeki hafta hangi illerde kısıtlamaların değişeceğini merak ediyor. Bu kapsamda il il vaka sayısı ön plana çıkıyor. İllere göre risk durumu haritasında yer alan verilere göre, kısıtlamaların hangi illerde uygulanacağı belli olacak. Peki, 6-12 Mart il il vaka sayısı açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? İllere göre risk durumu haritası yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 11:22
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