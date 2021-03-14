Türkiye'nin Kovid-19 ile başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.

Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.



