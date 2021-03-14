14 Mart 2021, Pazar
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Türkiye'nin Kovid-19 ile başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

İletişim Başkanı , Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Türkiye'nin Kovid-19 ile başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.

Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.


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