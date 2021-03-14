İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ziyaretinde hem 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı hem de önemli açıklamalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'ya ziyaretinde İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Erdoğan Köse, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekai Kutlubay, Hastane Genel Direktörü Yılmaz Keskindemirci ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Aydın ve beraberindeki heyet ile salgın dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeniden yapılandırma projesi olan "Yeni Cerrahpaşa Projesi"nde gelinen nokta ve proje kapsamında kampüs içindeki tarihi binaların restorasyonu hakkında bilgi aldı. Rektör Aydın, yeniden yapılanma sırasında eğitim ve hasta hizmetlerinin aksamadığını ifade etti.

'TÜRK HEKİMLERİ FARKINI ORTAYA KOYDU'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyaretinde sağlık çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmasında, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nın salgın sebebiyle toplu olarak kutlanamayacağını hatırlatarak şu ifadeleri kaydetti;

*Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz.

*Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyor; bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum.