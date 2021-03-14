14 Mart 2021, Pazar
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Türkiye'den Yunanistan'a keskin nişancılı mesaj

(MSB) “'da bulunan 5’inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1’inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla “Uzman Nişancı Eğitimi” icra edildi.” denildi.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Türkiye'den Yunanistan'a keskin nişancılı mesaj

'de "Mavi Vatan" parolası ile gücüne güç katan , bölgedeki varlığını perçinleyen çalışmalarına devam ediyor.

GÖKÇEADA'DAN YUNANİSTAN'A MESAJ

MSB'den yapılan açıklamada, "Gökçeada'da bulunan 5'inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1'inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla "Uzman Nişancı Eğitimi" icra edildi." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

, uluslararası hukuka aykırı ve saldırgan bir tutumla Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın adaları silahlandırarak milli güvenliğimizi tehdit ediyor.

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