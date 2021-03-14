Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Mart Pazartesi ve yeni hafta için önemli uyarılarda bulundu. 13 Mart Cumartesi ve 14 Mart Pazar'ın güneşli geçtiği hafta sonunun ardından milyonlar yağmur ve kar bekleyişine geçti. Peki yeni haftada kar ve yağmur var mı?