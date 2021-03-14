Bensu Narlı cinayetinin detayları ortaya çıktı!

Muğla'da 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Milas ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, anne-babası ayrı olan ve Güllük'te babası ile birlikte yaşayan Bensu Narlı Burgaz Mahallesi'ndeki annesi Sevilay Uzun'u ziyarete gitti. İddiaya göre bir süredir Bensu'ya aşık olan ve Bensu'nun kuzeni Dilara Besler'in eski kocası olduğu belirtilen Serhat Kantaş, takıntılı bir şekilde aşık oduğu genç kızı takip etti. İşte kan donduran cinayetin detayları: