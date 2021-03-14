Bensu Narlı cinayetinin detayları ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı tarafından silahla göğsünden tek el ateş edilip vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil zanlısı Serhat Kantaş’ın genç kızı gizlice takip edip öldürdüğü belirlendi.
Muğla'da 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Milas ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, anne-babası ayrı olan ve Güllük'te babası ile birlikte yaşayan Bensu Narlı Burgaz Mahallesi'ndeki annesi Sevilay Uzun'u ziyarete gitti. İddiaya göre bir süredir Bensu'ya aşık olan ve Bensu'nun kuzeni Dilara Besler'in eski kocası olduğu belirtilen Serhat Kantaş, takıntılı bir şekilde aşık oduğu genç kızı takip etti. İşte kan donduran cinayetin detayları:
BENSU EVE GİRER GİRMEZ ZİL ÇALDI
Takip edildiğinden habersiz annesinin evine giren Bensu, zil çalınca kapıyı açtı. Serhat Kantaş, kendisine kapıyı açan Bensu'yu göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kantaş kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
SEVDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Katil zanlısı Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim.
Cinayetten saniyeler önce sevdiğini söylemiş
"Ne olduysa o an oldu!" Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
'SARI PAPATYAMI BENDEN ALMAYIN'
BENSU Narlı'nın cenazesi dün toprağa verildi. Otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Narlı'nın cenazesi ilk olarak Milas'ın Güllük Mahallesi'ndeki baba ocağının önüne getirildi.
ANNE BABA GÖZYAŞLARI İLE KARŞILADI
Anne Sevilay Uzun (49) ile baba Servet Narlı (51), kızlarının cenazesini gözyaşları içinde karşıladı. Kızının tabutuna sarılan anne, "Böyle toprağa mı verecektim? Sarı papatyamı benden almayın, beni de onunla götürün" diye feryat etti.
Anne Uzun'un 3 ay içinde 2 evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Uzun'un ilk evliliğinden olan Alican Uzun'un da (30) 9 Ocak 2021'de kazaya kurban gittiği öğrenildi.
ÇOK PİŞMANIM!
Muğla'nın Milas ilçesinde, kız arkadaşını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ona yardımda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı (23) tüfekle vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen E.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Milas Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NELER OLDU
Milas ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta, 12 Mart'ta, evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı Serhat K. tarafından göğsünden tüfekle vurulmuş, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ile ona yardım ettiği ileri sürülen E.D. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Bensu Narlı'nın cenazesi ise dün, Güllük Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedilmişti.
Katil zanlısı Serhat K'nin, polisteki ilk ifadesinde, "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Tüfekle vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenilmişti.