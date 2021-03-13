Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama: 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68" dedi.
İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart'tan itibaren başlayan süre��te de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.
"AŞI ORANI YÜZDE 68"
65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.
17 YERLİ AŞI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19'un dünyaya yayılmaya başlamasının ardından Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020'de tespit edildi.
İlk vakanın görülmesinin üzerinden geçen bir yıllık sürede, COVID-19'la mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçirildi. Bu süreçte, salgının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen COVID-19 aşısının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara da başlandı.
Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması başlatıldı.
Bunlardan en hızlı ilerleyeni Erciyes Üniversitesince geliştirilen, 5 Kasım 2020'de Faz-1 çalışmalarına başlanan ve şu an Faz-2 aşaması devam eden inaktif COVID-19 aşısı oldu.
COVID-19 İLE MÜCADELEDE AŞILAMAYA HIZLA DEVAM EDİLİYOR
Yerli aşı çalışmaları sürerken yapılan anlaşmalarla Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının temin edilmesi sağlandı.
Bu kapsamda, Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısına 13 Ocak 2021'de "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısının ilk dozunu oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.
COVID-19 aşısının, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre ülke genelinde uygulanmasına da 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlandı.
Sağlık çalışanlarının ardından 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilere aşı yapılmaya başladı. Daha sonra 65 yaş ve üstündekilere, en yaşlı olanlardan başlanarak COVID-19 aşısı uygulandı.
Ülke genelinde aşılamanın ikinci doz uygulaması 11 Şubat'ta sağlık çalışanlarından başladı.
COVID-19'la mücadele kapsamında öncelikli grupların birinci ve ikinci doz aşılarının uygulanmasına hızla devam ediliyor.
10 MİLYON 300 BİN DOZUN ÜSTÜNDE COVID-19 AŞISI YAPILDI
Ülke genelinde şu ana kadar 10 milyon 300 bin dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı.
Aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 708 bini geçerken bunlardan 2 milyon 572 bininin ikinci doz aşıları da tamamlandı.
En fazla aşının uygulandığı il, 1 milyon 627 binden fazla dozla İstanbul oldu. Bu ili 839 bin dozla Ankara, 691 bin dozla İzmir izledi.