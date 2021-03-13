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Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

Genel Başkanı , annesi vefat eden İçişleri Bakanı 'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.

Bakan Soylunun acı günü! BAKAN SOYLU'NUN ACI GÜNÜ!

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