Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
GÜNDEM AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefatının öğrenilmesi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınlamıştı.
Alınan bilgiye göre Bahçeli, akşam saatlerinde de Bakan Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini bildirdi.