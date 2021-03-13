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MHP'nin Büyük Kurultay heyecanı: Reklam filmi partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

'nin, 18 Mart perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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MHP'nin Büyük Kurultay heyecanı: Reklam filmi partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

MHP'nin, 18 Mart perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın reklam filmi, partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.MHP'nin "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 30 saniyelik video, parti genel merkezinin görüntüsüyle başlıyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, "Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun." ifadelerine yer veriliyor.

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