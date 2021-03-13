AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapmak zorundalar. AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. dönem kayıtlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? İşte merak edilenler...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bunun için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı duyuruldu.

12 Mart tarihinde başlayan 2. dönem ders seçme işlemleri, 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?

AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.