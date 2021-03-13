MEB AÖL iş takvimi: Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Online mı?
AÖL iş takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci dönem kayıtlarına çevrildi. Mezun olmaya hazırlanan öğrenciler kayıt yenileme yaparak sınavlara katılabilecekler. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? İşte cevaplar...
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme yapmak zorundalar. AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. dönem kayıtlarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, açık lise 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar online mı olacak? İşte merak edilenler...
AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bunun için herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı duyuruldu.
12 Mart tarihinde başlayan 2. dönem ders seçme işlemleri, 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?
AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.
KAYIT YENİLEME YAPACAKLAR DİKKAT!
Öğrencilerin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;
a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.
b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.
Ders seçimi ile ilgili olarak;
a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.
b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.
c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.