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Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Önce 'neden yokuz' demişti şimdi 'ne işimiz var' dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
KILIÇDAROĞLU YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Genel Başkanı daha önce yapmış olduğu çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Nevşehir'de il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin neden Doğu Akdeniz'de olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ilginç bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrasındaysa hemen çark etti. Bu kez de Libya'da ne işimiz var demeye başladı.

Genel Başkanı 'nun gün geçmiyor ki çelişkisi gözler önüne çıkmasın. Beş ay önce Türkiye neden Doğu Akdeniz'de değil?" derken bugün de Meclis'e gelen Libya tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YİNE AYNI TAVIR! ÖNCE 'NEDEN YOKUZ!' ŞİMDİ 'NE İŞİMİZ VAR' DEDİ

CHP'nin Libya tezkeresi için hayır oyu vereceği kesinleşti. Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz'in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için "Armut piş, ağzıma düş" politikasının bir işe yaramayacağı ortada." demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Şimdi de Libya çelişkisi KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ! ŞİMDİ DE LİBYA ÇELİŞKİSİ

Önce "Niye herkesin olduğu yerde biz yokuz" dedi. Başkan Erdoğan Akdeniz'de var olmak için adımlar atıldığında da "Ne işimiz var Libya'da" diye çıkışarak yine bir çelişkisini ortaya koydu.

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mert kartal mert kartal

Rabbim chp yide ülkeyide nolursun bu adamdan kurtar.

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cevapla 02.01.2020 14:56
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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