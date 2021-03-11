Terör örgütü DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın! Örgüt talimatları dergide şifrelenmiş...

DERGİYE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden ve DHKP-C'nin yayın organı olarak nitelendirilen "Halk Okulu" isimli dergiye hava destekli baskın yapan polis, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaştı.

KRİPTO ODALARIN VE BÖLMELER

Kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan "Merkez Komitesi" ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapıldığını belirleyen emniyet güçleri, şüphelilerin burada izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımını sağladıkları ve yapılması yönünde gelen talimatların basımını gerçekleştirdikleri belirlendi.