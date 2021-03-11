11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre (MSB), 'den 'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'de görev yapan hudut personelimiz, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin Suriye'de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi" denildi.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
İstanbulda DEAŞ operasyonu İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA