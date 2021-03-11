Son dakika: MSB duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'de görev yapan hudut personelimiz, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin Suriye'de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN