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Son dakika: 35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! İşte o isimler

Son dakika haberine göre 2019 yerel seçimlerinden sonra farklı partilerden belediye başkanı olan isimlerden 'ye geçmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak Belediye Başkanı 'ın katılımıyla AK Parti'ye geçen belediye sayısı 35'e yükseldi. Öte yandan AK Partili belediye sayısı 811 oldu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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'ın Belediye Başkanı , Saadet Partisinden istifa ederek 'ye katıldı. AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı'nın rozetini Başkan Erdoğan taktı. Bu katılımla birlikte yerel seçimlerden buyana 35 belediye başkanı partilerinden istifa edip AK Parti'ye katılmış oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI
Başkan , partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin birleştirici gücüdür... Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISI 811 OLDU
2019 yerel seçimlerinden AK Parti 15'i büyükşehir, 24'ü il, 553'i ilçe, 202'si belde olmak üzere 776 belediye kazandı. Son katılımlarla birlikte 'de AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 811'e yükseldi.

İşte AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları:



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