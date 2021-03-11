Son dakika: 35 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! İşte o isimler

AK PARTİLİ BELEDİYE SAYISI 811 OLDU

2019 yerel seçimlerinden AK Parti 15'i büyükşehir, 24'ü il, 553'i ilçe, 202'si belde olmak üzere 776 belediye kazandı. Son katılımlarla birlikte Türkiye'de AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 811'e yükseldi.

İşte AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları:





