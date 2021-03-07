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0){for(t=0;t
08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA CHP'de ulusalcılar kazan kaldırdı! Kılıçdaroğlu'na "PKK" eleştirisi Giriş: 07.03.2021 23:34 Güncelleme:08.03.2021 00:16 Terör örgütü PKK'nın Gara katliamı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı örgütün adını telaffuz etmemesi partinin ulusalcı kanadını harekete geçirdi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in başını çektiği 'Ulusal birlik kadro hareketi'' tarafından yapılan yazılı açıklamada parti yönetimini suçlayıcı çarpıcı ifadelere yer verildi. DİĞER