08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de ulusalcılar kazan kaldırdı! Kılıçdaroğlu'na "PKK" eleştirisi

CHP'de ulusalcılar kazan kaldırdı! Kılıçdaroğlu'na "PKK" eleştirisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2021 23:34
Güncelleme:08.03.2021 00:16
Terör örgütü PKK'nın Gara katliamı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı örgütün adını telaffuz etmemesi partinin ulusalcı kanadını harekete geçirdi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in başını çektiği  'Ulusal birlik kadro hareketi'' tarafından yapılan yazılı açıklamada parti yönetimini suçlayıcı çarpıcı ifadelere yer verildi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'de ulusalcılar kazan kaldırdı!
CHP'de ulusalcılar kazan kaldırdı!
FETÖ'cü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı MİT 4 senede çözdü!
FETÖ'cü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı MİT 4 senede çözdü!
Cumhurbaşkanlığından özel şarkı ve klip
Cumhurbaşkanlığından özel şarkı ve klip
'Uçan balina' bu yıl TSK envanterine giriyor!
'Uçan balina' bu yıl TSK envanterine giriyor!
İşte HDP'yi kapatmaya götüren formül
İşte HDP'yi kapatmaya götüren formül
7 terörist öldürüldü
7 terörist öldürüldü
CHP’nin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?
CHP’nin Erbakan sevgisi ne kadar samimi?
Türkiye'de tam kapanma mümkün mü?
Türkiye'de tam kapanma mümkün mü?
Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretilecek
Dünyada bir ilk! Sadece Türkiye'de üretilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması!
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 Covid-19 tablosu
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021 Covid-19 tablosu
Bodrum'da skandal olay!
Bodrum'da skandal olay!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ