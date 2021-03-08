CHP'de 'ulusal birlik' hareketi: HDP'den rahatsız olan vekiller partiden ihraç edildi

İyi Parti ile CHP arasındaki HDP krizinin ve CHP'de kendilerini Ulusal Birlik Kadro Hareketi diye adlandıran başını Yılmaz Ateş, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi eski vekillerin çektiği muhalif hareketi A Haber'e konuk olan Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız değerlendirdi.

İyi Parti ile CHP arasındaki HDP krizinin ve CHP'de kendilerini Ulusal Birlik Kadro Hareketi diye adlandıran başını Yılmaz Ateş, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi eski vekillerin çektiği muhalif hareketi A Haber'e konuk olan Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız değerlendirdi.

Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde:

MİLLET İTTİFAKI'NDA "İMAMOĞLU" KRİZİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı aslında CHP'nin İYİ Parti ve HDP'yi ittifaklarda nasıl bir denge unsuru olarak gördüğünü somut bir şekilde ortaya koydu. İYİ Parti, HDP ile birlikte anılmaktan ne kadar hoşnut olmasa da geçmişte olan yaşanları ittifak yaptıkları süreci, söylem ve eylem birlikteliğinde bulunmaları da bu süreci aslında özetlemiş oldu. İYİ Partililerin çıkışları aslında samimiyetten uzak çıkışlardır. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan ve Meral Akşener'in resminin yan yana gelmesi doğru bulmadığını söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, İmamoğlu'nun hemen yerel seçimler sonrasında Demirtaş'ın çizgini beğeniyorum sözlerini doğru bulmuyorum diye bir açıklamada bulunmadı.

CHP'DE 'ULUSAL BİRLİK' HAREKETİ

7 Haziran seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin HDP'ye birlikte iyi salladık dedikleri mesajdan sonra çözülme başladı. CHP'nin içerisindeki ulusalcı kanat HDP ile birlikte hareket etmekten dolayı rahatsız olan kanat zaman zaman kendisini gösterdi. Bu grupların kimisi ihraç edildi kimisi de belli başlı gerekçelerle disipline sevk edildiler. Bunun altında yatan gerçek HDP ile ittifaktan rahatsızlık duyan vekilleri CHP dışında bırakıp CHP'ye daha rahat bir alan açmak girişimiydi.