Darbe mağdurları konuştu! 60 yıldır bugünü bekliyorduk

592 AİLEYE TAZMİNAT HAKKI

Böylece aralarında 395 Demokrat Parti milletvekili ile 197 bürokrat, işadamı, devlet memuru yakını bulunan toplam 592 aile için maddi ve manevi tazminat hakkı doğdu. Ayrıca bu yasa ile demokrasi ve darbe karşıtlığı artık resmen kurumsallaşmış oldu. 30 darbe mağduru ailenin avukatı Gökhan Karateke, "Komisyon, darbeden sonra mal varlıklarına el konulmasından dolayı maddi zararların ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle de manevi zararların tazmini için kuruldu. Müracaatlar 24 Şubat 2021 tarihinde başladı. 24 Mayıs 2021'de sona erecek" dedi.

Yeni çıkan kanun ile 1960 askeri darbesiyle büyük haksızlığa uğrayan ve Yassıada'da yargılanan milletvekili ve bürokratlara iade-i itibar olacağını vurgulayan Karateke, "Kurulan mahkemelerin vermiş olduğu haksız ve hukuksuz kararların yok hükmünde sayılarak verilen cezaların adli sicilden silinmesi gerçekten çok güzel bir gelişme. Askeri darbe mağdurları 60 yıldır bu kanunu bekliyordu" diye konuştu.