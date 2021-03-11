Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bugün meydana gelen otobüs kazasında aralarında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Endonezya halkı ile merhumların kederli aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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