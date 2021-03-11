11 Mart 2021, Perşembe
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AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; barajının yüzde 7’ye çekilmesi görüşü netleşti. Hazırlanan taslak teklifin 10 ila 15 maddeyi kapsayacak mini bir değişiklik paketi olacağı ifade edilirken, Türkiye’de seçim barajı, ittifaklar, milletvekili transferleri gibi başlıklarda atılacak adımlar netleşti.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021
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AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti kurmayları, seçim barajının yüzde 10'da kalmasının bazı partilerin oylarında "fazla büyümeye" neden olduğunu, küçük partilerde ise bir ümitsizlik yarattığını söyleyerek, "Küçük partilerin ümidini kırmayacak, mevcut büyük partilerin de hacminden daha fazla büyümesinin önüne geçecek bir oran" üzerinde çalıştıklarını belirtti. Teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Türkiye barajının ise yüzde 7'ye çekilmesi görüşü netlik kazandı.

Mevcut ittifaklı seçim sisteminde D'hondt Sistemi'ne göre, önce ittifakların sonra da partilerin çıkarttıkları milletvekilleri sayısının belirlendiğine işaret eden AK Parti kurmayları, yeni teklifte oyların dağıtımına ilişkin bir değişikliğin de masada olduğunu ifade etti. Buna göre, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması görüşü öne çıktı.



DARALTILMIŞ BÖLGE
Milliyet'in haberine göre AK Parti'nin önümüzdeki günlerde MHP'ye götüreceği teklifte, "daraltılmış bölge" seçim sisteminin de yer alacağı belirtildi. AK Parti'nin, daraltılmış bölgede sistemin her il için beş vekil üzerinden kurgulanması halinde, küçük illerde aritmetiğin değişmediği, büyükşehirlerde de mevcut tabloda radikal değişimler yaşanmayacağı tezinden hareket ettiği kaydedildi.

Teklifte milletvekili transferleriyle ilgili atılacak adım da netleşti. Milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirebilmeleri için süre sınırlaması getirilmesi yöntemine kapıyı kapatan AK Parti, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek bir başka partiye katılmaları halinde Meclis komisyonlarındaki partilerin üye sayılarının değişmemesi yönünde bir düzenleme yapmayı kararlaştırdı.

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