Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca’yı kabul etti. Başkan Erdoğan, Dominik Cumhuriyeti, Senegal ve Bulgaristan büyükelçilerinin güven mektuplarını da kabul edecek.
GÜNDEM AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.