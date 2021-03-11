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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

Son dakika haberine göre , Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca’yı kabul etti. Başkan Erdoğan, , ve büyükelçilerinin güven mektuplarını da kabul edecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.




Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Tınca'nın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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