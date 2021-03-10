Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal haritaya tepki: Bir an önce açıklama bekliyoruz
Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.
Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz"