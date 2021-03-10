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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt! Yaptığı Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saygısızlıktır

Sözcüsü yaptığı paylaşımlarda partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren ’e yanıt verdi. Çelik "İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak konuşurken, hepimizin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği mahkum ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine yanıt! Yaptığı Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saygısızlıktır

Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'in partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak konuşurken, hepimizin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak Cumhurbaşkanımızın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği mahkum ediyoruz.

AİLE MAHREMİYETİNE SALDIRIDIR

Akşener'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka birşey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır.

EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Ak Parti, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi verecektir.

KENDİNE BİÇTİKLERİ ELBİSE VAHİMDİR

Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir.

ÇİRKİN VE HADSİZ BİR TABLO

Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunucusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir.

AK PARTİ TÜM GÜCÜYLE KARŞI ÇIKMIŞTIR

Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe Ak Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır.

UYGUR TÜRKLERİ

AK Parti'miz adına Uygur kardeşlerimizin haklarına ilişkin defalarca açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarımızda Uygur kardeşlerimizin hak ve hukuku için en net siyasi açıklamaları yaptık...

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanlığımız ilgili tüm platformlarda Uygur kardeşlerimizin hakkını savundu, savunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız Uygur kardeşlerimize özel bir ilgi gösteriyor.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Buna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı, AK Parti'nin bu konuda sanki net bir tutumu yokmuş gibi cümleler kurarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Uygur meselesini istismar ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır "TÜRKİYE CUMHURİYETİ HESABINI SORACAKTIR"

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