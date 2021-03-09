Meclis'te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik önerge verildi.

AK Parti grup başkan vekillerinin imzasını taşıyan önergenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Önerge gerekçesinde "kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması"na vurgu yapıldı.

Kurulacak komisyonunda kadına yönelik şiddet olaylarının sebepleri tüm yönleriyle araştırılacak. Çözüm önerileri ve alınması gereken ek tedbirler belirlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: MECLİS'TE YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, Merhum Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu." ifadelerini hatırlatarak "Mesele bu." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih boyunca kadının şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören, istenildiği şekilde alınıp satılan bir mal olarak kabul eden anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınla birlikte tüm insanlığı metalaştıran bir zihniyeti dayatanların yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu işte bu hikmeti yüceltmekten geçiyor. Hepimizi üzüntüye boğan kimi acı hadiseleri inancımıza ve kültürümüze saldırma fırsat��na dönüştürenlerin derdi asla kadınları korumak, onlara hakkını teslim etmek değildir. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir."

Türkiye ve Türk milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri mimleyeceklerini ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama bu durum, ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Dün akşam Adalet Bakanımla tekrar konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını ve zaten ardından da malum kişi biliyorsunuz, tutuklandı."