Açık lise sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden binlerce öğrenci, 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında 1. dönem sınavlarına katıldılar. Yeni dönem için hazırlıklar sürerken, gözler 1. dönem sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. MEB'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.