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Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?

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Giriş: 09.03.2021 13:52
Güncelleme:09.03.2021 13:54
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

Büyük kongre öncesi kritik MYK! BÜYÜK KONGRE ÖNCESİ KRİTİK MYK!

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Büyük kongre öncesi kritik MYK
Büyük kongre öncesi kritik MYK
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