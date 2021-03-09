Son dakika: Büyük kongre öncesi kritik MYK! Gündemde neler var?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Büyük kongre öncesi yapılacak olan toplantının gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Özkan Özcan detayları aktardı.