"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

A Haber'e özel röportaj veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Adına Millet İttifakı denilen ancak yaklaşımlarıyla Şer İttifakı olan bir ittifaktan bahsediyoruz. Hem CHP hem de İYİ Parti adeta HDP'nin vesayeti altında siyasi yaklaşım altında göründü. Kars Belediyesi'nin HDP tarafından kazanılması İYİ Parti'nin yaklaşımları nedeniyle olmuştur. Aynı şekilde İstanbul da. Kendi aralarındaki ittifakı gizlemeye çalışsalar da son tweet krizi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor. Sonuç olarak açıktan bir ittifak olsa da gizlemeye çalışıyorlar ancak her seferinde kendilerini açığa çıkartıyorlar." dedi.

İttifaktaki çatlakları gözler önüne seren Akbaşoğlu, "İYİ Parti yöneticilerinden bazıları tepkilerini ortaya koydu. Sayın Akşener ise hem CHP'yi memnun edecek hem de kendi partisi içindekileri ortada tutacak bir mesaj vermeye çalıştı. 'İçerde biz bir takım ittifakları devam ettirelim. Denge siyasetini devam ettirelim, dışarı çıktığımızda Türkiye'nin gözü önünde de bir tavır koymuş gibi olalım' tavrı artık deniz bittiği için olmuyor." ifadelerini kullandı.