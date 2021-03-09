Samsun'da eski eş dehşeti! Yeni detaylar ortaya çıktı: Bu işi burada bitireceğim

Sonra bir kadın arkadaşıma sosyal medyadan mesaj atmış ve çocuğu alacağını kendisinin de yanında olmasını istemiş. Bunun üzerine kadın arkadaşım beni arayarak durumu iletti. Hemen İbrahim'i arayarak 'Çocuğumu alamazsın. Alacaksan tek al' dedim. Telefonu kapattım. O da annemi aramış. 'İstediğim zaman çocuğumu alırım siz kim oluyorsunuz. Şimdi oraya geliyorum mahalleyi birbirine katacağım' demiş. Sonra da telefonu kapatıp beni aradı. 'Şimdi iş yerine geliyorum. Bak seni nasıl rezil edeceğim. Seni keseceğim, seni öldüreceğim. Çocuğu da göremezsin kaçıracağım' deyince ben de şikayet için geldim. Bana şiddet, tehdit ve hakarette bulunmasını istemiyorum. Bana, iş yerime, çocuğuma, ikametime yaklaşmasını istemiyorum. İletişim araçları ile bana ulaşmasını istemiyorum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.