09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti! En uzak menzil ve en yüksek irtifada hedefler imha edildi

HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti! En uzak menzil ve en yüksek irtifada hedefler imha edildi

Türkiye milli projeleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, testleri başarıyla geçti. Savunma Sanayi Başkanı yaptığı paylaşımda, "HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Savunma Sanayi Başkanı o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.

İŞTE HİSAR-O FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-O Füzesi)

Sistem Önleme Menzili: 25 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

Çift Kademeli

Görüntüleyici Kızıl Ötesi Arayıcı Başlık

Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, , İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)

Yakında envantere girecek olan HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi bileşenleri;

Atış Kontrol Merkezi (AKM)

Füze Fırlatma Sistemi (FFS)

Kalkan Orta İrtifa Hava Savunma Radarı

Elektro-Optik Sistem(EOS)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA