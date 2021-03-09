Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.