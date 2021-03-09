HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti! En uzak menzil ve en yüksek irtifada hedefler imha edildi
Türkiye milli projeleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, testleri başarıyla geçti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı paylaşımda, "HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti." ifadelerine yer verdi.
HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.
HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından, o ana ilişkin görüntüleri paylaştı.
HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.
HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti.#MilliSavunmaHisar🚀#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/tQi7Og7aUX— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 9, 2021
İŞTE HİSAR-O FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ
Taktik & Teknik Özellikler (HİSAR-O Füzesi)
Sistem Önleme Menzili: 25 km
Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli
Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm
Çift Kademeli Roket Motoru
Görüntüleyici Kızıl Ötesi Arayıcı Başlık
Hedef Tipleri (Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler)
Yakında envantere girecek olan HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi bileşenleri;
Atış Kontrol Merkezi (AKM)
Füze Fırlatma Sistemi (FFS)
Kalkan Orta İrtifa Hava Savunma Radarı
Elektro-Optik Sistem(EOS)
Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi(ERİMAY)
Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi