Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

Hisar A füzesi menzili ne kadar | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HİSAR-A'nın son kabul testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve seri üretim aşamasına geldiğini duyurmuştu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma füze sisteminin detaylarını aktardı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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