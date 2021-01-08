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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

Hisar A füzesi menzili ne kadar | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HİSAR-A'nın son kabul testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve seri üretim aşamasına geldiğini duyurmuştu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma füze sisteminin detaylarını aktardı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:25
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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı "HİSAR-A+", envantere girmeye hazır hale geldi.

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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.

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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

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Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.