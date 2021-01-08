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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır Hisar A füzesi özellikleri | Türkiye gücüne güç kattı! Düşmanın korkulu rüyası artık hazır Hisar A füzesi menzili ne kadar | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HİSAR-A'nın son kabul testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve seri üretim aşamasına geldiğini duyurmuştu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Türkiye için kritik öneme sahip hava savunma füze sisteminin detaylarını aktardı. Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabul testinin yapıldığını açıkladığı "HİSAR-A+", envantere girmeye hazır hale geldi.
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"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.
Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.
Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.
"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.