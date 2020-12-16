Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ müjdesi! İşte HİSAR-A+'nın gücü ve test görüntüleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırımlarına tepki gösterdiği açıklamasında yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın hazır olduğunu açıkladı. İşte yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın özellikleri.
Türkiye yerli ve milli çalışmalarına bir yenisini daha başarıyla ekledi. Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ geliyor. ABD'nin S-400 alan Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın müjdesini verdi.
HİSAR-A+'NIN SON TESTİ YAPILDI
Savunma sanayideki başarılı atılımlardan biri de hiç şüphesiz yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ oldu. Kendi savunma sistemini geliştiren Türkiye, düşmanlarına korku salmaya devam ediyor.
Yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığı açıklandı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzille başarıyla vurulduğu belirtildi.
İHA, FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDECEK
15 kilometre menzile sahip HİSAR-A ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.
Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.
ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.
HİSAR-A+ FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Savaş Uçağı Takip Menzili : > 25 km
Hedef Önleme Menzili : 15 km
Atışa Hazır Füze : 4
Azami Hız : 65km/h
Dik Meyil Tırmanma : %60
- Hedef tespit, teşhis, takip
- Dost düşman tanıma sistemi (IFF)
- Çoklu angajman ve ardışık ateşleme
- Takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol