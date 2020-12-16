HİSAR-A+'NIN SON TESTİ YAPILDI

Savunma sanayideki başarılı atılımlardan biri de hiç şüphesiz yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ oldu. Kendi savunma sistemini geliştiren Türkiye, düşmanlarına korku salmaya devam ediyor.