Türkiye yerli ve milli hava savunma füze sisteminin tarihini duyurdu! HİSAR-A+ geliyor

AMBARGO NEDENİYLE GECİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin kabul atışında yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzilde başarıyla imha edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu son test, normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandığı için birkaç ay gecikti.