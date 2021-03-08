Son dakika: Türkiye'den flaş S-400 açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" açıklamasını yaptı.
İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:
Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...
AB İLE İLİŞKİLER
Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.
RUSYA İLE İLİŞKİLER
Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.
ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ
ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.