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Son dakika: Türkiye'den flaş S-400 açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "'ler savunma sistemine entegre edilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Türkiye'den flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ilişkin "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" açıklamasını yaptı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...

AB İLE İLİŞKİLER

Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

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