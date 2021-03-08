08 Mart 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı , "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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