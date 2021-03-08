08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'ndan geçen 'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', 'e doğru yol aldı. savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'nden saat 07.00'de Boğazı'na giriş yapan 'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'nu döndükten sonra, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile önünden geçen savaş gemisi, 'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Boğaz'dan geçiş anından bir görüntü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA