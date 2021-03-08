Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.