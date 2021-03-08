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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadınlar Günü mesajları 2021: En güzel, duygusal, anneye, eşe, sevgiliye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri Kadınlar Günü mesajları 2021: En güzel, duygusal, anneye, eşe, sevgiliye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Arkadaşının, kız kardeşinin, annesinin, eşinin, sevgilisinin Kadınlar Günü'nü güzel bir mesaj ile tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel sözleri araştırıyor. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşılabilecek en güzel resimli mesajları sayfamızda derledik. İşte en güzel, duygusal, anneye, eşe, sevgiliye gönderilebilecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 09:37
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü! Ülkemizde 1921 yılından bu yana kutlanan bu özel gün için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Anneye, eşe, kardeşe, arkadaşa göndermek için en güzel mesaj içerikleri araştırılıyor. 8 Mart'a özel en yeni ve resimli mesajları bu başlık altından okuyucularımız için derledik. İşte en güzel, duygusal, anneye, eşe, sevgiliye gönderilebilecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
* Kadına Şiddete HAYIR.!
* Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş
* Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.
* Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.
* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..
* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...
* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.
* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..