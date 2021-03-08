Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü! Ülkemizde 1921 yılından bu yana kutlanan bu özel gün için sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Anneye, eşe, kardeşe, arkadaşa göndermek için en güzel mesaj içerikleri araştırılıyor. 8 Mart'a özel en yeni ve resimli mesajları bu başlık altından okuyucularımız için derledik. İşte en güzel, duygusal, anneye, eşe, sevgiliye gönderilebilecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...