08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı asıldı

Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı asıldı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "" ifadesine cevaben Diyarbakır'da, "" (Biz Erdoğan'ı seviyoruz) pankartı asıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL
Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe Biz Erdoğan'ı seviyoruz pankartı asıldı

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "" ilanına Diyarbakır'dan da tepki gösterildi.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 'nin Keçi Burcu'na, "" yazılı ve "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" anlamına gelen pankar asıldı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki 'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

FETÖ'nün alçak ilanları! AK Parti'den sert tepki FETÖ'NÜN ALÇAK İLANLARI! AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Love Erdoğan "LOVE ERDOĞAN"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA