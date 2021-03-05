05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlere operasyon

Son dakika | Sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlere operasyon

Son dakika haberi...MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
Son dakika | Sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlere operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

İstanbulda PKK operasyonu İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU
12 PKK şüphelisi yakalandı 12 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA