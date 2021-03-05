05 Mart 2021, Cuma
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TSK personeline ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı!

kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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TSK personeline ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kanuna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.

kurulacak. Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.

uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

ve bağlı kurumları ile bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.

Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan teşkillerinde, TSK'de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

Devre kaybeden askeri öğrenciler ile öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilecek.

Milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek.

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