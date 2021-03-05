Son dakika: Tuzla'daki yangın sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Tuzla'daki et üretim fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı.

Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.