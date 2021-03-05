Katar Emiri Al Sani'den Bitlis'teki helikopter kazası nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin yaralı askerler için acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.