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Katar Emiri Al Sani'den Bitlis'teki helikopter kazası nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri , 'in ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı 'a taziye telgrafı gönderdi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Katar Emiri Al Sani'den Bitlis'teki helikopter kazası nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Emiri'nin yaralı askerler için acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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