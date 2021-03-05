Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine girildi. İller risk seviyelerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılarak, tedbirler bu risk gruplarına göre il bazlı belirlendi.