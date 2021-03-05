Motorlu taşıtlar sınav sonucu: Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? T.C ile sınav sonucu sorgulama...

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? T.C ile sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim içinde yapılıyor. Ehliyet sahibi olmak isteyenlerin ter döktüğü sınavın sonucu merak ediliyor. İşte, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? T.C ile sınav sonucu sorgulama...

E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.