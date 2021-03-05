Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İstanbul Ankara ve İzmir'de yasak var mı? Kafe ve restoranlar hafta sonu açık mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yerinde karar döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uzun süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bazı iller için devam ederken, diğerleri için ya tamamen kalktı ya da sadece pazar günü uygulanacak. Peki hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması hangi illeri kapsıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi? Hafta sonu kafe ve restoranlar açık mı? İşte detaylar...
Normalleşme adımları İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge ile belirlendi. Uzun süredir devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı iller için devam ederken, diğerleri için ya tamamen kalktı ya da sadece pazar günü uygulanacak.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
HANGİ İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKTI?
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)
HANGİ İLLERDE KISITLAMA DEVAM EDİYOR?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller:
Adıyaman
Aksaray
Amasya
Balıkesir
Burdur
Edirne
Giresun
Gümüşhane
Konya
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.