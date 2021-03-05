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MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu

HABERİ... Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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MEB duyurdu! 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu.

Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.

1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek.

Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek.

Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

MEB'İN 2021 MART SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

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