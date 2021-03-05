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CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der’den küfür skandalı

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Giriş: 05.03.2021 20:54
Güncelleme:05.03.2021 20:54
CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısındaki konuşması esnasında küfür etti. CHP’li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ, Abdullah Der’i üslubuna dikkat etmesi konusunda uyardı. İşte o diyaloglar...

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında küfürlü konuşması tepkiyle karşılandı.

CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in küfürlü konuşmasına tepki göstererek "Uslubumuza dikkat edin" dedi.



İŞTE O DİYALOGLAR

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Ey Mustafa Kemallar, ey Aşık Veyseller, siz nasılsa diyorsunuz. Devletin yerini işgal etmişsiniz. Hadi …… olun gidin diyordunuz.

Meclis üyesi: Başkan müdahale eder misin? Burada kadınlar var.

Ataşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ: "Uslubumuza dikkat edin."

Abdullah Der: "Ben sizin için demiyorum '…… olun' gidin diye. Yanlış anlaşılma olmasın.. İlhami Başkan (Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi) bir saniye ya.. Niye sözümüzü neden neden kesiyorsun? Niye sözümüz kesiyorsun?

Meclis üyesi: "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun"

Abdullah Der: "Ben küfür etmiyorum. Ne küfürden bahsediyorsun"

Meclis üyesi: "Sayın başkan normal mi?

Sevgi Uluğ: "Başkanım toplar mısınız? Uslubunuza lütfen dikkat edelim"

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