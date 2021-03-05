Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ne zaman görüşecek? Beyaz Saray'dan flaş açıklama!
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.
Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.