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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ne zaman görüşecek? Beyaz Saray'dan flaş açıklama!

Sözcüsü Jen Psaki Başkan ile ABD Başkanı 'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ne zaman görüşecek? Beyaz Saray'dan flaş açıklama!

Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı 'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

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