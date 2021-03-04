Kayseri’de sosyal medyada terör propagandası yapana 1 yıl 11 ay hapis

Kayseri'de yaşayan Ali G.'nin sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı belirlendi. Şüpheli hakkında, iddianame düzenlenerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Ali G. hazır bulundu.

HAPİS CEZASI ALDI

DHKP-C'nin terör örgütü olduğunu bilmediğini öne süren Ali G., paylaşımları da örgütsel amaçlı yapmadığını söyleyerek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Ali G.'yi 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.