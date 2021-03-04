04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu: 7 kişiden 5’i tutuklandı

Son dakika haberine göre polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, kişi başı 600 ile 2 bin dolar karşılığında 225 göçmeni ’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu: 7 kişiden 5’i tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.



5 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin organizatörlerce 600 ile 2 bin lira arasında değişen para karşılığında farklı illere götürüldükleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 225 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklanırken 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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