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Otomotiv ihracatında salgın öncesi ortalamaya ulaşıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, otomotiv sektöründeki durumu hakkında açıklama yaptı. otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak 2,5 milyar dolar oldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Otomotiv ihracatında salgın öncesi ortalamaya ulaşıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü şubatta Türkiye ihracatından yüzde 17,4 ile en büyük payı aldı.

Otomotiv sanayi, şubatta gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolar tutarındaki ihracatla salgın öncesindeki aylık dış satım ortalamasına ulaştı.

Şubatta ürün grupları bazında bakıldığında, binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 876 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 45,5 artarak 527 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 53 azalarak 68 milyon dolar, tedarik endüstrisi dış satımı da yüzde 13 artışla 957 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Diğer ürün grupları arasında yer alan "çekiciler" ihracatı ise şubatta, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 80 artarak 80 milyon dolara ulaştı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satımda bu süreçte yüzde 24, İtalya'ya yüzde 28, Fransa'ya yüzde 14, ABD'ye yüzde 18, Rusya'ya yüzde 52, İspanya'ya yüzde 37 artış kaydedildi. Binek otomobillerde Slovenya'ya yüzde 55, Fas'a yüzde 125 ihracat artışı görüldü.

Ülke grubu bazında, 1 milyar 670 milyon dolar ihracata imza atılan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ihracattan yüzde 66 pay aldı. Diğer Avrupa ülkelerine yönelik ihracat yüzde 23, Afrika ülkelerine dış satım da yüzde 13 arttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şubatta tedarik endüstrisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında çift haneli artış yaşandığına dikkati çekerek, "Doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan ve son 15 yılın üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe, bu yıl 30 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Geçen ay gerçekleştirilen 2,5 milyar dolar ihracatla salgın öncesi aylık ihracat ortalamasını yakalamamız, hedefe ulaşma yolunda bizlere moral oldu." ifadelerini kullandı.

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